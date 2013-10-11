美国股市：上日大涨后开低，关注美国财政谈判

路透10月11日 - 美国股市周五稍稍开低，因有关结束财政僵局的谈判还在持续，并且威胁着美国的财政状况。华尔街股市上日录得逾九个月最大单日涨幅。

道琼工业指数 下跌16.82点或0.11%，报15,109.25点，标准普尔500指数 下跌3.07点或0.18%至1,689.49点，Nasdaq综合股价指数 下跌7.316点或0.19%至3,753.43点。(完)