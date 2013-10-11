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货币新闻 | 2013年 10月 12日 星期六 02:38 BJT

美国金融：罗森格伦称美联储政策无法抵消财政冲击

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。 (编译 母红; 审校)
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