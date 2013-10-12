中国债市：国信证券固定收益事业部高管接受公安机关调查--报载

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京10月12日 - 中国证券报周六报导引述国信证券发布声明内容称，该公司固定收益事业部总裁孙明霞、固定收益事业部副总裁侯宇鹏、固定收益事业部债券交易部总经理谢文贤“因个人原因”正在接受公安机关调查。
报导并称，对于孙明霞等三位高管被调查的原因，国信证券未作进一步说明，并表示公司已对固定收益业务工作做了全面安排。目前，该公司固定收益事业部各项业务运行正常。
今年中国债券市场掀起了自327国债期货事件来最大的监管风暴。此前在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人进行直接调查。 （完） (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。