新闻稿：中国9月出口同比下降0.3%，进口增长7.4%--海关

(以下内容节选自“中国海关总署2013年前三季度进出口情况新闻发布会”现场实录)

今年以来，中国国内经济总体平稳运行，而国际经济环境有所改善但仍不稳固。广大外贸企业积极进取，克服经营上的种种困难，使得我国对外贸易在保持稳定增长的同时，在提升质量、提高效益、优化结构等方面也取得一定进展。

据海关统计，今年前三季度，我国进出口总值19.07万亿元人民币（折合3.06万亿美元），扣除汇率因素后同比（下同）增长7.7%。其中出口10.06万亿元人民币（折合1.61万亿美元），增长8%；进口9.01万亿元人民币（折合1.45万亿美元），增长7.3%；贸易顺差1.05万亿元人民币（折合1694亿美元），扩大14.4%。

9月当月，我国进出口总值2.2万亿元人民币（折合3560.8亿美元），扣除汇率因素同比（下同）增长3.3%。其中出口1.15万亿元人民币（折合1856.4亿美元），下降0.3%；进口1.05万亿元人民币（折合1704.4亿美元），增长7.4%；贸易顺差934.8亿元人民币（折合152亿美元），收窄44.7%。

2013年前三季度，我国外贸进出口的主要情况是：

一、我国进出口总体呈现低位企稳态势。一季度，我国进出口值为9754.1亿美元，同比增速为13.5%；二季度进出口10220.2亿美元，同比增速为4.3%。进入三季度，我国进出口10629.4亿美元，同比增速回升至6%，总体呈现低位企稳的态势；其中，7月份、8月份我国外贸增速分别增长7.8%、7.1%，受去年同期基数较大等因素影响，9月份增幅回落至3.3%。

二、一般贸易平稳增长，加工贸易增速放缓。前三季度，我国一般贸易进出口16162亿美元，增长7.8%，占同期我国进出口总值的52.8%。一般贸易项下逆差272.3亿美元，收窄31.7%。同期，我国加工贸易进出口9894.3亿美元，增长0.7%，所占比重为32.3%。加工贸易项下顺差2605.8亿美元，收窄6.6%。

三、对欧盟、日本贸易出现好转迹象，对美国、东盟贸易持续增长。前三季度，中欧双边贸易总值4085.7亿美元，下降0.8%，其中第三季度同比增长3.5%；中日双边贸易总值为2290.8亿美元，下降7.9%，其中第三季度同比下降5.3%，较上半年明显收窄。同期，中美双边贸易总值为3791亿美元，增长6.7%；与东盟双边贸易总值为3223.6亿美元，增长11.6%；内地与香港双边贸易总值为2973.9亿美元，增长25.6%。

四、东部地区进出口平稳增长，中西部地区出口活跃。前三季度，东部地区（包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等10个省、市）进出口总值25820.9亿美元，增长7.1%，占进出口总值的84.4%。从出口方面来看，前三季度，中西部地区的河南、江西、湖北和新疆等省份的出口增速分别为19.3%、18.3%、17.9%和14.7%，明显高于同期我国出口总体增速。

五、外商投资企业进出口比重回落，民营企业进出口快速增长。前三季度，外商投资企业进出口14031.5亿美元，占我外贸总值的45.8%，所占比重较去年同期回落3.4个百分点。

六、机电产品出口稳步增长，传统劳动密集型产品出口增势良好。前三季度，我国机电产品出口9229.9亿美元，增长8%，占同期我国出口总值的57.2%。同期，出口纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等7大类劳动密集型产品3380.5亿美元，增长10.4%，高出同期我国出口总体增速2.4个百分点。

七、主要能源和资源性产品进口量增价跌。前三季度，我国进口商品价格总体下跌1.8%，主要能源和资源性产品进口量增价跌。其中进口铁矿石6亿吨，增长9%，进口均价每吨129.1美元，下跌4.2%；煤2.4亿吨，增长17.6%，进口均价每吨90.3美元，下跌14.2%；原油2.1亿吨，增长5.4%，进口均价每吨775.4美元，下跌5.1%；铜325.8万吨，下降10%，进口均价每吨7873美元，下跌5.1%。同期，进口大豆4575万吨，增长3.3%，进口均价每吨605.2美元，上涨4.8%。(完)

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