中国债市：中债登清理2010年来开立的非金融机构丙类户，进一步规范管理

路透北京10月12日 - 为加强银行间债市规范管理，丙类账户清理计划稳步推进。中央国债登记结算公司公告称，将对2010年以来开立的，债券托管余额为零且无未了结结算合同的丙类非金融机构法人债券账户进行清理。

周六刊登在中国债券信息网的公告指出，上述债券账户如需保留，应在10月31日前通过结算代理人提交书面申请。过期未提交书面申请的丙类结算成员，视为同意对其债券账户进行注销，将统一进行注销处理。

今年中国银行间债市监管风暴逐步升级。此前，路透引述消息人称，中债登下发通知暂停了非金融机构法人债券账户除卖出，未到期结算以及转托管之外的其他业务，这意味着一般企业法人的丙类户买入业务已被叫停。

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