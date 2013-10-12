中国债市：现券成交清淡收益率持稳，9月出口意外下滑几无影响

路透北京10月12日 - 中国银行间债市周六现券收益率几无变动，机构交易意愿不高，上午公布的9月贸易数据中，出口现意外下滑，但市场基本忽略了这一因素的影响。

“非常平淡，(交易员多)进入假期状态，”广发银行金融市场部交易员吴思捷说，“一般有数据出来，更敏感的IRS(人民币利率互换)这边可能多少会动一下，能体现出市场情绪的变化，但是今天这个数据出来包括IRS都没有动静。”

中国9月出口同比再现下滑令人意外，但从绝对值来看9月出口数据并不算低，出现负增长主要是受高基数效应、欧美复苏缓慢等因素影响。

他并指出，相对而言后续将更加关注下周发布的三季度国内GDP的数据，此外，影响现券走势更多可能还要看资金面的情况。

下周中国将公布三季度GDP等关键经济数据，根据路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济增速料企稳回升至7.8%，但随着政策“微刺激”效应暂告一段落，且未来政策基调预计再度回归调结构、促改革，四季度经济增速可能小幅回落。

剩余期限约6.75年的固息国债130015券最新报价对应收益率 在4.04%/3.97%，上日尾盘为4.03%/4.00。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0144 4.2253

上日 3.0898 4.2533

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8180/3.7600

国债参考率报价 3.6010/3.5100

金融债参考率报价 4.4588/4.3988 (完)

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