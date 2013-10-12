中国新债：今年第五期200亿元铁道债将于下周一招标，含10和20年

路透北京10月12日 - 中国铁路总公司周六公告称，将于下周一(10月14日)招标发行今年第五期铁道债(企业债)，总额200亿元人民币，含10年期和20年期两个品种。

刊登在中国债券信息网的公告称，10年品种发行规模为150亿元，招标利率区间为4.40%-5.40%，20年品种发行规模为50亿元，招标利率区间为4.60%-5.60%。

本期债招标方式为单一利率(荷兰式)招标，按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

该债将于周一上午10:00-11:00招标，发行日为10月15日(下周二)，联合主承销商为国开证券、国泰君安证券、申银万国证券等多家。

今年已发行铁道债招标细节如下：

金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间

(亿元) (年) (倍) 第一期 200 10 7月23日 4.97% 1.78 4.15%-5.15% 第二期 100 10 8月13日 5.10% 1.39 4.15%-5.15%

100 20 8月13日 5.35% 1.08 4.35%-5.35% 第三期 200 7 8月26日 5.06% 1.66 4.20%-5.20% 第四期 150 7 9月11日 5.20% 1.13 4.20%-5.20%

50 15 9月11日 5.50% 2.06 4.60%-5.60%

此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。

今年铁道债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度。