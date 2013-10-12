中国货币市场：资金偏宽主要回购利率续跌，趋乐观看待财税缴款冲击力

路透北京10月12日 - 中国银行间市场周六主要品种回购加权利率 延续上日跌势，今日资金供给充裕，场内需求基本可获满足。交易员称，从当前情况看，机构心态稳定，暂较为乐观的看待本月财税缴款对资金面的冲击。

“今天还是比较宽松的，我们出一些七天以内的钱，感觉早晨机构的需求相对多一些，下午慢慢就安静不少了。”广东一银行交易员称。

她并称，接下来会有财政缴款，不过市场还是相信在流动性出现大波动的时候，央行不会坐视不管的。

北京一银行交易员表示，今日资金供给充裕，只要价格谈得拢，需求基本能得到满足，成交多集中在隔夜品种。因基金、券商等不上班，所以成交量相对少一点，包括隔夜和往日比成交量也是下降的。

10月1日-7日为国庆假期。因假期调休，银行间债市周六照常开市。

中国人民银行本周公开市场延续净投放，但明显缩量至330亿元人民币，以部分平滑国庆节前投放的大量资金到期，及缓解月初多数金融机构面临的补缴存款准备金压力。

今日银行间市场质押式回购总成交量为3,950.68亿元，较上日的5,215.77亿元大幅减少；其中隔夜品种成交3,564.71亿元，与周五的3,532.73亿元相差不多。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0144 3.0898 -7.54 3,564.71

七天 4.2253 4.2533 -2.80 203.22

14天 4.8807 4.8880 -0.73 10.49

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0306 3.1200 -8.94 --

七天 4.2511 4.2500 +0.11 --

14天 4.9700 4.9700 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.0270 3.1000 -7.30 --

七天 4.2460 4.2600 -1.40 --

三个月 4.6673 4.6679 -0.06 --