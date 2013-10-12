中国新债：进出口行下周三招标发至多170亿固息债，期限一、三和五年

路透北京10月12日 - 中国进出口银行周六公告称，将于下周三(16日)招标发行总额至多170亿元人民币固息债，其中三年期不超60亿元，一年期不超过50亿元，五年增发债至多60亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述三期债为进出口行今年第30期、31期及32期金融债。均采用单一利率或价格中标(荷兰式)招标方式。

以下为具体条款：

第30期 第31期 第32期

-------------------------------------------------------------------------------

招标金额 至多60亿元 至多50亿元 至多60亿元

期限/计息方式 三年固息 一年固息 五年固息(今年第25期增发)

招标时间 均为10月16日13：45-14：45

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月18日 10月22日 10月23日/9月25日

发行期 10月16日-10月18日 10月16日-10月22日 10月16日-10月23日

上市日 10月24日 10月24日 10月29日

基本承销额 无 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.05% 发行总额0.10%

-------------------------------------------------------------------------------(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)