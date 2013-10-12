中国新债：进出口行下周三招标发至多170亿固息债，期限一、三和五年

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京10月12日 - 中国进出口银行周六公告称，将于下周三(16日)招标发行总额至多170亿元人民币固息债，其中三年期不超60亿元，一年期不超过50亿元，五年增发债至多60亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述三期债为进出口行今年第30期、31期及32期金融债。均采用单一利率或价格中标(荷兰式)招标方式。
以下为具体条款：
第30期 第31期 第32期
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招标金额 至多60亿元 至多50亿元 至多60亿元
期限/计息方式 三年固息 一年固息 五年固息(今年第25期增发)
招标时间 均为10月16日13：45-14：45
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 10月18日 10月22日 10月23日/9月25日
发行期 10月16日-10月18日 10月16日-10月22日 10月16日-10月23日
上市日 10月24日 10月24日 10月29日
基本承销额 无 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.05% 发行总额0.10%
-------------------------------------------------------------------------------(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。