中国新债：农发行下周三招标发行至多200亿元固息债，期限两年和七年

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京10月12日 - 中国农业发展银行周六公告称，将于下周三(10月16日)在银行间债市招标发行至多200亿元人民币固息金融债，两年期和七年期各半。
刊登在中国债券信息网的公告称，此为农发行今年第26和27期金融债，按年付息，均采用单一利率中标(荷兰式)招标方式。
以下为具体条款：
第26期 第27期
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招标金额 至多100亿元 至多100亿元
期限/计息方式 两年固息 七年固息
招标时间 10月16日14:00-15:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 10月23日 10月24日
发行期 10月17日-10月23日 10月17日-10月24日
上市日 10月29日 10月30日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.15%
-------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。