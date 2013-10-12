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亚洲 | 2013年 10月 12日 星期六 17:19 BJT

中国新债：农发行下周三招标发行至多200亿元固息债，期限两年和七年

路透北京10月12日 - 中国农业发展银行周六公告称，将于下周三(10月16日)在银行间债市招标发行至多200亿元人民币固息金融债，两年期和七年期各半。

刊登在中国债券信息网的公告称，此为农发行今年第26和27期金融债，按年付息，均采用单一利率中标(荷兰式)招标方式。

以下为具体条款：

第26期 第27期

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招标金额 至多100亿元 至多100亿元

期限/计息方式 两年固息 七年固息

招标时间 10月16日14:00-15:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月23日 10月24日

发行期 10月17日-10月23日 10月17日-10月24日

上市日 10月29日 10月30日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.15%

-------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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