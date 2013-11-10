《综述》美联储主席贝南克和两名官员指出劳动市场仍旧疲弱

记者 Pedro da Costa/Ann Saphir 编译 王冠中

路透密西西比牛津/洛杉矶11月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克和另外两名高层官员周五表示，尽管迹象显示美国劳动市场改善，但失业率仍有很大的下滑空间。其评论暗示会持续支持美联储的大规模刺激计划。

三人同一天在不同的场合上表示，美国劳工部公布意外强劲的10月就业成长，但他们都对于从经济数据来下结论保持审慎。

贝南克称，他仍见到劳动市场有大量闲置，并称经济数据并未准确反映现况。

贝南克并非特别点名最新的就业报告。该报告显示，美国10月失业率升至7.3%，而非农就业岗位增加20.4万个，远高于分析师预期。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，10月就业数据增长让他们大受鼓舞，但他们也警告别过度解读单个月数据。

尽管如此，洛克哈特仍表示，他不排除美联储在年底前缩减大规模刺激措施的可能性，暗示美联储在12月的下次政策会议中，将会热烈讨论是否能够安全地缩减每月850亿美元的买债计划。

当被问及12月缩减买债措施的可能性时，洛克哈特称，“就我而言，我到时候至少会把这事纳入考量。”

威廉姆斯在洛杉矶向记者发表谈话时，拒绝对美联储开始缩减刺激措施的时间做出预估。

洛克哈特和威廉姆斯都是中立派人士，两人今年在美联储政策制定小组中不具投票权。贝南克的主席任期到1月底止。美联储已表示，在见到就业市场前景大幅改善前，将会持续买债。

洛克哈特向记者表示，在美联储12月17-18日会议前公布的数据可能会带来相当多杂音。

“这段时间有很多不寻常的事发生，”他说。“因此，我会对于从单一月份乐观就业数据总结出重大结论保持审慎。”

威廉姆斯也表示，他不会受到单一数据的左右，不管数据有多正面。

“我们会持续关注数据，观察就业市场是否有重大改善，观察经济是否出现持续前进的动能，”他说。

他表示，失业率仍旧过高，而通胀则低于美联储的2%目标。

“我们还有一段路要走，”他说，但“我们确实有所进展。”他表示，在确认经济能在没有协助的情况下持续成长之前，美联储不应撤回刺激措施。

为应对严峻金融危机和深度衰退，美联储将利率降至近零水准，且买进超过3兆(万亿)美元抵押贷款和政府公债，以压低长期借贷成本并提振成长。

经济分析师表示，美国经济因国会预算之争而受创，进而导致财政政策缩紧，尽管预算赤字已有所下滑。该撙节政策是美联储延长刺激措施的原因之一。