《美国上市公司业绩公布日程表》--11月11日至11月18日

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
汤森路透11月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于11月11日至11月18日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
-------------------------------------------------------------------------------------------
11月12日 BMO Q4 2013 D.R. Horton 0.40 20 0.30
11月12日 BMO Q3 2013 NRG Energy, Inc. 0.83 5 0.27
11月12日 Q1 2014 新闻集团 0.05 7 --
11月13日 AMC Q1 2014 思科(Cisco Systems) 0.51 35 0.48
11月13日 BMO Q3 2013 Macy's, Inc. 0.39 20 0.36
11月13日 AMC Q2 2014 NetApp, Inc. 0.63 37 0.51
11月13日 BMO Q3 2013 Progressive Corp 0.41 21 0.27
11月14日 AMC Q4 2013 安捷伦科技 0.76 18 0.86
11月14日 AMC Q4 2013 应用材料(Applied Materials) 0.18 18 0.06
11月14日 BMO Q4 2013 Helmerich & Payne, Inc. 1.41 23 1.36
11月14日 Q3 2013 Nordstrom 0.66 26 0.71
11月14日 BMO Q3 2013 Kohl's Corp. 0.86 22 0.91
11月14日 BMO Q4 2013 Tyco International 0.52 14 0.33
11月14日 BMO Q4 2013 维亚康母(Viacom) 1.45 32 1.21
11月14日 BMO Q3 2014 沃尔玛(Wal-Mart) 1.13 26 1.08
11月18日 AMC Q3 2014 Salesforce.com, Inc. 0.09 40 0.08
11月18日 AMC Q4 2013 Jacobs 0.88 21 0.80
11月18日 BMO Q4 2013 Tyson Foods 0.69 12 0.55
11月18日 AMC Q3 2014 Urban Outfitters, Inc. 0.45 34 0.40
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选