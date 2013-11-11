金砖国家：11月8日股汇市收盘纵览

路透11月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月8日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报995.30点。

中国股市：沪综指收挫逾1%至两月新低，观望气氛转浓且主题股疲软

香港股市：恒生指数触及两周低点，关注中国三中全会

中国汇市：人民币即期连五日收涨，贸易数据强劲再添升值动力

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拉美股市：巴西股市触及两个月低点，引领拉美股市跌势，此前美国就业数据令投资者进一步预期美联储将在近期开始缩减货币刺激规模。巴西Bovespa指数 连续第四个交易日下跌，收低0.93%至52,248.86点，为9月初以来最低收盘水准。

拉美汇市：巴西雷亚尔缩减跌幅，此前受美国就业数据冲击而挫低

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南非股市：收低，下挫1.3%，因投资者在股指近期连创纪录新高后对AngloGold Ashanti 和Richemont 等涨幅较大的个股进行获利了结。Top-40绩优股指数 下挫1.3%至40,698.57点。综合指数 亦跌1.27%，报45,481.19点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，受强劲美国就业数据影响

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印度股市：连续第四日下跌，录得逾三个月来最差单周表现，因股指在近期触及纪录高位后市场继续进行获利了结。指标BSE指数 收跌0.75%，报20,666.15点，本周收跌2.7%，为8月2日当周以来最大单周跌幅。NSE指数 收低0.75%至6,140.75点，本周下跌2.8%，为9月27日以来最大单周跌幅。

印度汇市：印度卢比兑美元下跌，创两个半月以来最大单周跌幅，追随欧元在欧洲央行意外降息后的走势，且国有炼厂开始在现汇市场求购美元。卢比兑美元 收报62.475/485卢比，盘中触及9月30日以来的低点62.75，周四报62.41/42。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,435.12点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.95%，报794.09点。