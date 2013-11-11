企业并购：中集集团以5,500万欧元收购德国消防车制造商Ziegler

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透法兰克福11月8日 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(中集集团，CIMC) 已经收购资金紧缺的德国消防车辆制造商Albert Ziegler GmbH & Co。
Ziegler周五宣布，该公司收购价为5,500万欧元(7,400万美元)，并称将保留全部1,000个工作岗位。该公司于2011年申请破产。
“中集集团在商用和特种车辆业务方面经验丰富，并且为Ziegler拓展国际业务打下了理想的基础，”破产法律事务所Kuebler高级合伙人Bruno Kuebler表示。
Ziegler制造机场专用的消防车，以及配有双方向驾驶舱的电子隧道救援车。中集集团生产运输液体、水泥和冷藏货物的车辆。
Ziegler由于参与一个消防车辆采购垄断联盟而遭受反垄断罚款，此后申请破产并向外出售。
在中国的五年发展规划中，重点发展高端制造设备、信息技术、新能源、生物科技、高级材料和环保科技等行业。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。