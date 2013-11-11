企业并购：中集集团以5,500万欧元收购德国消防车制造商Ziegler

路透法兰克福11月8日 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(中集集团，CIMC) 已经收购资金紧缺的德国消防车辆制造商Albert Ziegler GmbH & Co。

Ziegler周五宣布，该公司收购价为5,500万欧元(7,400万美元)，并称将保留全部1,000个工作岗位。该公司于2011年申请破产。

“中集集团在商用和特种车辆业务方面经验丰富，并且为Ziegler拓展国际业务打下了理想的基础，”破产法律事务所Kuebler高级合伙人Bruno Kuebler表示。

Ziegler制造机场专用的消防车，以及配有双方向驾驶舱的电子隧道救援车。中集集团生产运输液体、水泥和冷藏货物的车辆。

Ziegler由于参与一个消防车辆采购垄断联盟而遭受反垄断罚款，此后申请破产并向外出售。