中国交通：年内第二轮动车组招标启动，规模约560-570亿元--报载

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透上海11月11日 - 中国证券报周一报导，备受业内关注的中国今年第二轮铁路车辆设备招标近日悄然启动，业内预计总采购规模在560-570亿元人民币左右，远超第一轮。
业内人士认为，根据第二轮招标的车型、招标路局等因素综合判断，中国北车 有望在此轮招标中成为最大赢家。
今年8月，动车组启动了第一轮招标，招标规模为时速350公里动车组68列，时速250公里动车组91列。第二轮招标无论从规模还是金额上都较第一轮有了大幅增长，本次招标的铁路车辆包括180列时速350公里动车组和78列时速250公里动车组。
在第一轮招标中，中国南车 获得的订单数高于中国北车，不过从第二轮招标情况看，中国北车或在本次招标中占据更多优势。业内人士指出，从招标局上看，按照以往经验，中国北车的车型较受北京、上海、广州、济南、哈尔滨、沈阳等路局的青睐，而这次招标的350公里动车组主要来自这些路局。
业内人士还认为，从明后年预计开通的运营线路上看，北车在许多线路中也占据优势，如津秦线、兰新线、南柳线、南广线等，因为这些线路中有的气候、地理环境较复杂，北车的车型较适应这种恶劣环境；此外，从车型上看，北车在350型上较占优势，而此次招标350型居多。
一位业内人士指出，“根据规划，‘十二五’期间250-350型的高铁开通里程为2万公里，目前只完成1万多公里，因此未来两年多时间里，铁路建设仍将呈高速增长态势。”
他粗略地算了一笔账：无论是乐观估计还是保守估计，2万公里高铁里程的动车组缺口在1,700-2,700列。
“最保守估算，假设每列动车组均价1.6亿元，未来两年动车组的新增市场规模至少还有2,720亿元空间，这还没有算第一批动车组的维修保养费用。”该人士补充道，“此外，城际高铁圈的建设也在提速，这块的需求也非常大。”
未来几年，铁路投资有望大规模上调，高铁、城际、地铁等都将迎来通车高峰，带动车辆需求的集中释放，南北车及晋西车轴 等核心零部件供应商将长期受益。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。