《独家新闻》黑莓董事会反对分拆，称因不符公司最佳利益--消息

黑莓周一让投资者吃了一惊，该公司宣布取消出售计划，新任命了一位临时执行长，并宣布定向发行10亿美元可转债，集资对象包括其最大股东Fairfax Financial Holdings 、Canso Investment Counsel、Mackenzie Financial、Markel Corp 、Qatar Holding以及Brookfield Asset Management 。

消息公布后黑莓股价下挫16%，因投资者担心该公司可能已经失去了为股东实现价值的良机。

但据知情人士说，董事会认为此次发行可转债可以在短期内为公司创造尽可能确定的环境，并为扭转困境创造绝佳机会。他们补充说，其他选择多数都要对公司进行分拆，这不符合全体股东的最大利益。

一位消息人士说，董事会还考虑了目前的分拆成本。该消息人士称，关闭黑莓的某些业务部门将产生债务，其中包括对供应商的承诺，而且这样做还会影响对公司知识产权的货币化。

黑莓的资产涉及从设备和网络资产到软件和专利多种形式。另一位消息人士说，其中部分资产非常复杂，如果公司拆分，这部分资产将会减值。

多位消息人士称，董事会还担心，如果交易涉及外国公司，将会受到加拿大政府的严格审查，审批过程会拖长，由此带来长期的不确定性，也让公司难以阻止客户的流失。(完)