《中国报摘》--中国证券报11月11日

* 头版头条:

--国泰君安证券、海通证券 、申银万国证券、招商证券 、中信证券 五家券商研究团队获中国证券报主办的“五大金牛研究团队奖”。

* 其他:

--中国国际经济交流中心财税改革课题组报告建议，统筹推进房地产税费制度改革，将住房开发流转环节的税负转移到保有环节。基于扩大试点范围，力求从2015年1月1日起在全国推进个人住房房产税改革，加快地方税源建设。

--权威人士透露，监管部门未来将加大监管力度，通过强化信息披露、重点监控热点题材股、设置上市公司黑名单等多元化监管方式，保证并购重组市场的健康运行，防范内幕交易。

--年内第二轮铁路车辆设备招标近日启动，业内预计总采购规模在560亿-570亿元人民币左右，远超第一轮。业内人士认为，根据第二轮招标的车型、招标路局等因素综合判断，中国北车有望在此轮招标中成为最大赢家。

--中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉表示，投资回报率大幅下降是当前经济增速放缓的一个重要原因，而经济未能出清导致大量要素资源被消耗在低效部门，加杠杆趋势仍然在持续。未来随着相关政策措施的出台，这一僵局可能会被打破。

--商务部副部长王超表示，下一步，商务部将与国家有关部门共同研究制定支持流通领域节能环保的有关政策，探索形成以市场为导向的企业节能机制。