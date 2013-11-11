《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月11日

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透香港11月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比 较.(1美元=7.7517港元 ) 美国股市周五收高，从上日大跌中反弹，道琼斯工业指数 收涨167.80点，或1.08%，至1 5,761.78点，此前美国公布的非农就业报告意外强劲，支撑对美国经济力道较预期强劲的观点。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 199.370 1.70 27972 15.455 1.14 中国铝业 8.870 -0.67 30330 2.750 -0.35 中国移动 52.100 -0.17 107441 80.773 0.34 中国人寿 39.670 0.76 47580 20.501 0.00 中石油 111.180 1.29 45637 8.618 0.10 中石化 81.040 0.24 23657 6.282 0.03 汇丰控股 55.940 1.21 205731 86.726 1.55 中电信 50.690 0.16 38683 3.929 0.49 中国联通 15.250 0.53 123678 11.821 1.04 兖州煤业 9.750 0.31 60802 7.558 0.64 华能国际 41.010 -0.24 9321 7.947 0.09 南方航空 18.070 -0.61 14270 2.801 1.50 东方航空 16.920 -0.88 5258 1.312 -49.75 中芯国际 3.580 0.28 65234 0.555 -0.89 (完) (整理 梁慧仪)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。