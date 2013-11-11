《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月11日

路透香港11月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比 较.(1美元=7.7517港元 ) 美国股市周五收高，从上日大跌中反弹，道琼斯工业指数 收涨167.80点，或1.08%，至1 5,761.78点，此前美国公布的非农就业报告意外强劲，支撑对美国经济力道较预期强劲的观点。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 199.370 1.70 27972 15.455 1.14 中国铝业 8.870 -0.67 30330 2.750 -0.35 中国移动 52.100 -0.17 107441 80.773 0.34 中国人寿 39.670 0.76 47580 20.501 0.00 中石油 111.180 1.29 45637 8.618 0.10 中石化 81.040 0.24 23657 6.282 0.03 汇丰控股 55.940 1.21 205731 86.726 1.55 中电信 50.690 0.16 38683 3.929 0.49 中国联通 15.250 0.53 123678 11.821 1.04 兖州煤业 9.750 0.31 60802 7.558 0.64 华能国际 41.010 -0.24 9321 7.947 0.09 南方航空 18.070 -0.61 14270 2.801 1.50 东方航空 16.920 -0.88 5258 1.312 -49.75 中芯国际 3.580 0.28 65234 0.555 -0.89 (完) (整理 梁慧仪)