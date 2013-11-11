美国金融：美国政府要求美银赔偿约8.64亿美元，因遭裁定欺诈

路透纽约11月9日 - 美国政府敦促美国银行 支付约8.64亿美元赔偿金，因此前一个联邦陪审团裁定，该银行需对其Countrywide子公司出售的有缺陷抵押贷款的欺诈问题负责。

上周五晚，美国曼哈顿地方法院一份文件称，政府还要求对该银行Countrywide子公司前中层管理人员Rebecca Mairone处以罚金。陪审团认定其也负有责任，“罚金视其支付能力而定”。

政府称，对该银行和Mairone处以罚金是必要的，“旨在传达一个明确无误的信息，即为获利而进行抵押贷款诈骗是不可容忍的。”

美国银行和Mairone各自被裁定需对2007年和2008年欺诈政府所有的抵押贷款公司房利美 和房贷美 负法律责任。Countrywide通过“Hustle”程序包装劣等房屋贷款，再卖给房利美和房贷美。 。

该案的重点是Countrywide的一个抵押贷款流程，称为“高速泳道”(High Speed Swim Lane)，或简称“HSSL”或“Hustle”。美国银行于2008年7月收购Countrywide。

政府称，Countrywide的流程强调贷款数量而非质量，以此奖励员工，并且取消了用于保证贷款可靠性的检查程序。