《香港报摘》--其他报纸重要消息11月11日

* 明报：

--中国石化 公告称，其大股东中国石化集团于11月5日至8日增持中石化约3,971万股A股股份，增持比例占总股本的0.034%。增持后中石化集团直接或间接对其持股比例为73.889%，并将于未来12个月内继续增持，累计增持比例不超过总股本的2%，亦承诺在增持实施期间不减持股份。

--重庆钢铁 公告称，中证监批准重庆钢铁向其控股股东重庆钢铁集团发行近20亿股股份，以购买重庆钢铁集团的钢铁生产相关资产。中证监亦核准重庆钢铁非公开发行不超过7亿股新股，以筹集是次购买资产的配套资金。

* 星岛日报：

--消息透露，中石化 近日已获批在港成立保险公司，承保集团旗下全线业务。据悉，在中港合力推动下，若干中资航运、航空及电力企业亦跃跃欲试，部署在港自设保险公司，为本港一直无力开拓的专属自保市场带来突破。

--在澳门十六浦娱乐场的实德环球 副主席马浩文表示，有兴趣在日本发展赌业，认为日本禁赌已经有一段长时间，一旦开放赌禁，料会释放当地人的赌博意欲，加上邻近的韩国，因无具规模赌场，亦会成为客源。

* 苹果日报：

--人民币升势持续，财政部第五度来港发行的30亿元人民币零售国债将“有息有升”，银行界表示，国债息需接近3厘才够吸引，连同未来两年人币可升值半成计算，持有两年至赎回，总回报将超过一成，可跑赢通胀。

* 东方日报：

--TCL通讯 公布10月手机及其他产品总销量为571.67万台，按年升33%，其中智能手机及其他智能终端产品占214.37万台，按年升1.81倍。

--恒大地产 母公司恒大集团昨宣布，进军高端矿泉水业，推出一款高端矿泉水产品。集团指，坚持微利模式，为市民提供天然矿泉水，从根本上改善现代人的亚健康状态。

* 文汇报：

--珀丽酒店 宣布同意向Shaw Holdings出售旗下九龙珀丽酒店60%权益债务，总代价7.892亿港元。

* 大公报：

--五洲国际 公布，10月公司录得7.25亿元人民币合约销售额，按年增长70.9%，合约销售面积约9.72万平米，按年增长106.4%。截至10月底，公司累计合约销售额40.38亿元人民币，按年增长82.5%，累计合约销售面积约54.67万平米，按年增长107.9%。(完)