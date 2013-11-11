中国企业：中投将以约8亿英镑收购黑石集团持有的伦敦办公楼--FT

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透11月10日 - 金融时报援引消息人士话称，中国投资有限责任公司将以约8亿英镑收购美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 持有的伦敦西部办公楼Chiswick Park。
金融时报表示，目前正处于深入谈判阶段，可能将在11月底前达成协议。
该报称，如果收购成功，这将是中投继去年收购德意志银行在伦敦金融城总部后，第二次在英国地产市场进行收购。
地产一直是黑石集团在金融方面成功的主要推动力，它一直积极出售地产资产或将其上市。该集团拥有的购物中心运营企业Brixmor Property Group Inc，就在上月的首次公开上市(IPO)中筹资8.25亿美元。
Chiswick Park占地33英亩，其将办公场地出租给高通 、 Tullow Oil Plc 和Ranbaxy 等企业。
黑石集团拒绝就此事发表评论；在非上班时间，无法联系到中投。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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