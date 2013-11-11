台湾个股：鸿海考虑在美国亚利桑那州设厂，但称此事与苹果无关

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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Brewer本月稍早表示，苹果将在该州开设一家制造厂，以帮助增加美国就业。
但郭台铭否认该公司决定与苹果的投资计划有关。
郭台铭说，一旦敲定该计划，鸿海将“尽早”落实投资，但未具体说明规模和时间表。
他补充称，鸿海将在美国建立两个总部，一个在亚利桑那州，另一个在波士顿。
鸿海最近表示，其将把位于台南的新的软件开发中心打造成数据和云架构基地，以专注于内容创作。之前鸿海获得台湾4G牌照。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 张荻)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。