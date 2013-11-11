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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 08:44 BJT

台湾个股：鸿海考虑在美国亚利桑那州设厂，但称此事与苹果无关

Brewer本月稍早表示，苹果将在该州开设一家制造厂，以帮助增加美国就业。

但郭台铭否认该公司决定与苹果的投资计划有关。

郭台铭说，一旦敲定该计划，鸿海将“尽早”落实投资，但未具体说明规模和时间表。

他补充称，鸿海将在美国建立两个总部，一个在亚利桑那州，另一个在波士顿。

鸿海最近表示，其将把位于台南的新的软件开发中心打造成数据和云架构基地，以专注于内容创作。之前鸿海获得台湾4G牌照。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 张荻)

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