台湾个股：鸿海考虑在美国亚利桑那州设厂，但称此事与苹果无关

Brewer本月稍早表示，苹果将在该州开设一家制造厂，以帮助增加美国就业。

但郭台铭否认该公司决定与苹果的投资计划有关。

郭台铭说，一旦敲定该计划，鸿海将“尽早”落实投资，但未具体说明规模和时间表。

他补充称，鸿海将在美国建立两个总部，一个在亚利桑那州，另一个在波士顿。