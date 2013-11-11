全球金市：金价续跌，美就业数据强劲重燃联储缩减QE忧虑

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累

“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。