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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 08:47 BJT

全球金市：金价续跌，美就业数据强劲重燃联储缩减QE忧虑

投资者正关注关键的美国经济数据，以衡量美联储可能何时开始缩减购债。他们担心强劲的数据会促使美联储在年底前就开始缩减刺激。

Anglo American Platinum 周日称，旗下Dishaba矿有大约2,300名南非矿业工人静坐罢工，要求工会领导人复职。

商品期货交易委员会(CFTC)周五称，对冲基金和货币经理人在11月5日止当周普遍削减美国黄金、白银和铜的期货和期权多头押注。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明； 审校 李爽)

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