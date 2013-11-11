全球金市：金价续跌，美就业数据强劲重燃联储缩减QE忧虑

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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投资者正关注关键的美国经济数据，以衡量美联储可能何时开始缩减购债。他们担心强劲的数据会促使美联储在年底前就开始缩减刺激。
Anglo American Platinum 周日称，旗下Dishaba矿有大约2,300名南非矿业工人静坐罢工，要求工会领导人复职。
商品期货交易委员会(CFTC)周五称，对冲基金和货币经理人在11月5日止当周普遍削减美国黄金、白银和铜的期货和期权多头押注。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明； 审校 李爽)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。