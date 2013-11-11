中国税制：力求2015年起房产税在全国推进，加快地方税源建设--报告

路透北京11月11日 - 中国国际经济交流中心研究报告建议将目前住房开发流转环节的税负转移到保有环节。基于扩大试点范围，力求从2015年1月1日起在全国推进个人住房房产税改革，加快地方税源建设。

中国证券报周一刊登的报告同时指出，应积极推进资源税改革，从2015年1月1日起将资源税从价计征方式改革全面推广到煤炭和其他资源性产品，并逐步扩大资源税征收范围。 报告认为，建设完善地方税体系是个渐进的过程。从长远来看，在不动产保有环节征收的房产税和对矿产资源征收的资源税可分别作为东部发达地区和西部欠发达但资源富集地区的市县政府主体税种。

报告建议，房产税可按照住房属性适用差别化税率，将城镇住房分为基本住房（第一套）、改善性住房（第二套）、投资性住房（第三套）、投机性住房（第四套）四类，以此提高税率档次。即对居民基本住房免征房产税，改善性住房适用低税率，投资性住房适用中等税率，投机性住房适用高税率。

中共十八届三中全会已于上周六开幕，会前官方高层智囊机构国务院发展研究中心首次公开了其向三中全会提交的"383"改革方案报告全文，其中亦提及积极推进以房产税和消费税为主的地方主体税建设。加快建立不动产登记制度。扩大房产税试点范围。 国际经济交流中心研究报告还指出，按照国际经验，可考虑研究开征地方零售税，来加强地方政府税基建设。零售税是商品由零售商转至最终消费者的环节征收的终端的间接税，税收收入由省级政府和市县政府共享，用于地方政府管辖范围内公共服务和公用设施建设等。