中国外汇：广东试点小额外保内贷，化繁为简获取本外币贷款授信额度

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透北京11月11日 - 中国官媒人民日报周一报导，广东省正试点开展境内企业小额外保内贷业务，企业在不用办理外债登记、也不占用企业短期外债额度的情况下，获得最多等值于5,000万元人民币的本外币贷款或授信额度。
报导引述国家外汇管理局广东省分局称，开展外保内贷业务试点后，单家企业“外保内贷”获得总金额不超过等值5,000万元、未偿本金余额均不超过该企业上年末净资产的本外币贷款或授信额度。
小额外保内贷是指在境外机构或个人提供担保（保证、抵押、质押等）的条件下，境内企业从境内金融机构取得一定金额的本外币贷款或授信额度。
报导称，过去企业办理该业务手续限制条件很多，包括中资企业办理外保内贷业务需事前向所在地外汇局申请额度；外资企业其外保内贷履约额要纳入企业借债规模管理；无论中外资企业，发生外保内贷履约均需办理外债登记。（完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。