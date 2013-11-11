中国外汇：广东试点小额外保内贷，化繁为简获取本外币贷款授信额度

路透北京11月11日 - 中国官媒人民日报周一报导，广东省正试点开展境内企业小额外保内贷业务，企业在不用办理外债登记、也不占用企业短期外债额度的情况下，获得最多等值于5,000万元人民币的本外币贷款或授信额度。

报导引述国家外汇管理局广东省分局称，开展外保内贷业务试点后，单家企业“外保内贷”获得总金额不超过等值5,000万元、未偿本金余额均不超过该企业上年末净资产的本外币贷款或授信额度。

小额外保内贷是指在境外机构或个人提供担保（保证、抵押、质押等）的条件下，境内企业从境内金融机构取得一定金额的本外币贷款或授信额度。