香港个股：蒙牛乳业拟减持13.24%的雅士利股份予淡马锡、厚朴等

路透香港11月11日 - 中国乳制品生产企业--蒙牛乳业 周一宣布，拟减持13.24%的雅士利国际 股份套现约16.5亿港元，而买家包括了淡马锡 、私募基金厚朴等。

蒙牛乳业早前完成收购雅士利后，持有后者89.82%的已发行股本，为符合最低公众持股量，蒙牛宣布将按每股3.5港元出售逾4.71亿股雅士利股份，相当于后者已发行股本约13.24%。

公司声明称，拟认购股份买家包括Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd、VITEL Group Limited、Diverse Profits Limited、Lead Rich International Limited 及Wincon Capital Investment Limited。

Dunearn为淡马锡的全资附属公司，VITEL由厚朴全资持有。至于其余三家公司均为投资控股公司，各由独立投资者拥有，互无关连。

完成后，淡马锡和厚朴将分别持有雅士利的6.19%和4.98%股权。

雅士利股份自今年8月中起暂停买卖，停牌前最后报价3.62港元。该公司股份将于今天恢复交易。(完)

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