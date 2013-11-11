国际油市：美国原油期货小涨，因伊朗与西方国家未就核计划达成协议

0028GMT，美国12月原油期货 上涨0.12美元至每桶94.72美元。该合约上周五收高0.40美元。布兰特原油期货 上涨0.45美元至每桶105.59美元，上周五结算价上涨1.66美元。

石油输出国组织(OPEC)成员国沙特(沙乌地)阿拉伯已削减了原油产出。之前其原油产出连续三个月维持在创纪录的每日1,000万桶左右，这是为了弥补利比亚产出的减少。