国际油市：美国原油期货小涨，因伊朗与西方国家未就核计划达成协议

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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0028GMT，美国12月原油期货 上涨0.12美元至每桶94.72美元。该合约上周五收高0.40美元。布兰特原油期货 上涨0.45美元至每桶105.59美元，上周五结算价上涨1.66美元。
石油输出国组织(OPEC)成员国沙特(沙乌地)阿拉伯已削减了原油产出。之前其原油产出连续三个月维持在创纪录的每日1,000万桶左右，这是为了弥补利比亚产出的减少。
美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示经济稳固，同时令市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)或会很快决定缩减其购债刺激计划。
利比亚东部一个自治独立运动组织周日称，在控制了数个港口后，已成立一家地区性石油公司，开始出售石油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明； 审校 张若琪)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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