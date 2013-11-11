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货币新闻 | 2013年 11月 11日 星期一 09:06 BJT

国际油市：美国原油期货小涨，因伊朗与西方国家未就核计划达成协议

0028GMT，美国12月原油期货 上涨0.12美元至每桶94.72美元。该合约上周五收高0.40美元。布兰特原油期货 上涨0.45美元至每桶105.59美元，上周五结算价上涨1.66美元。

石油输出国组织(OPEC)成员国沙特(沙乌地)阿拉伯已削减了原油产出。之前其原油产出连续三个月维持在创纪录的每日1,000万桶左右，这是为了弥补利比亚产出的减少。

美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示经济稳固，同时令市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)或会很快决定缩减其购债刺激计划。

利比亚东部一个自治独立运动组织周日称，在控制了数个港口后，已成立一家地区性石油公司，开始出售石油。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明； 审校 张若琪)

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