中国公开市场：央行周一续做全部100亿元三年期到期央票，利率3.50%

路透上海11月11日 - 中国人民银行周一公告称，当日将明日到期的100亿元人民币三年期央票全部续做，利率继续持稳在3.50%。

央行网站公告显示，到期续做的标的券为周二(12日)到期的1001099，到期规模为100亿元。