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货币新闻 | 2013年 11月 11日 星期一 17:24 BJT

中国公开市场：央行周一续做全部100亿元三年期到期央票，利率3.50%

路透上海11月11日 - 中国人民银行周一公告称，当日将明日到期的100亿元人民币三年期央票全部续做，利率继续持稳在3.50%。

央行网站公告显示，到期续做的标的券为周二(12日)到期的1001099，到期规模为100亿元。

今年7月以来央行公开市场续做到期央票的明细如下：

操作日 金额 期限 续做利率 原到期量 续做占比

(亿元) (亿元) ===========================================================

7/15 1,103 三年 3.37% 1,600 69%

7/29 735 三年 3.50% 850 86%

8/12 755 三年 3.50% 860 88%

8/26 515 三年 3.50% 800 64%

9/9 851 三年 3.50% 1,000 85%

9/26 49 三年 3.50% 50 98%

10/14 55 三年 3.50% 160 34%

10/28 59 三年 3.50% 60 98%

11/11 100 三年 3.50% 100 100%

中国央行公开市场7月现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。央行并表示，将继续相机开展此类操作。 (完)

参看操作详情，可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn) (发稿 丁淑琴； 审校 张喜良)

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