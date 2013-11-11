港报社评：四季度起步顺利，中国经济喜中藏忧--信报11月11日

中国国家统计局上周六公布了一系列宏观数据，第四季开始的10月，经济增长动力维持稳定，虽然通胀率高于9月，但消费平稳，工业增加值回升、出口改善。但工业生产者出厂价格（PPI），跌幅却再度增大，显示制造业产能过剩的阴霾始终挥之不去。

三季度GDP增速反弹至7.8%，但回升主要依靠投资扩张拉动，受惠于政府宏调政策的支持，其可持续性成疑，10月数据便格外受到注目。

公布的数据反映经济整体状况的工业增加值，10月同比增长10.3%，比9月上升了0.1%，有助减轻市场对四季度经济掉头回落的疑虑。贸易方面，10月出口总值同比增长5.6%，9月则为下降0.3%，增速由降转升；进口则只增长7.6%，逊于预期。

四季度是传统出口旺季，预料增长之势可望维持。但美国11月消费者信心指数更降至近两年新低，反映欧美出口市场的增长并不稳定。中国经济迄今仍存在不少隐忧。10月工业生产者出厂价格跌幅再度扩大，持续10个月「负增长」。

近两年来，生产者出厂价格指数「负增长」，工业生产领域通缩压力长时期不纾散。以一年期基准利率6厘衡量，再计及过去12个月PPI平均为负2%，实际利率高逾8厘，增加企业的生产成本。在今年余下的第四季，预料政府仍会坚持积极的财政政策和中性货币政策方针。

10月开步的四季度，经济增长动力保持平稳，但内外部需求增长并不稳定；增长目前仍主要靠投资拉动。现正举行的十八届三中全会将提出一个什么改革蓝图，加快调整结构和经济转型，无疑是影响长短期未来发展与变化的关键所在。