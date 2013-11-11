《独家新闻》阿尔卡特-朗讯将再次出售旗下企业部门--消息人士

路透纽约11月8日 - 据知情人士消息，电信设备生产商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)正在探索向企业客户出售旗下交换机和通讯设备销售部门的可能性，这是该公司在2015年前意欲剥离10亿欧元资产所作努力的一部分。

消息人士本周表示，目前处于转型期和减债计划中的阿尔卡特-朗讯 ，已请来全球领先的金融顾问兼资产管理企业Lazard Ltd 为其企业业务寻找买家。

这是阿尔卡特-朗讯三年内第二次试图出售该表现欠佳的部门。2011年该公司试图出售整个企业业务，但没有找到买家。最终只出售了该部门仍在成长中的部分，以15亿美元将旗下呼叫中心软件部门Genesys出售给了私募股权投资公司Permira。

当时潜在买家因企业业务的企业电话部门亏损及在欧洲聘用太多员工而退却。

阿尔卡特-朗讯发言人拒绝就是否再次出售企业业务发表评论。Lazard发言人没有立即回复置评要求。由于此事尚未公开，消息人士要求匿名。(完)