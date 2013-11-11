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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 09:03 BJT

重发-《香港重要政经日程》--11月11日-11月18日

(重发以删去多余代码)

==================今日重要政经消息==================

11月11日（周一）

-- 澳博控股 公布三季度业绩。

-- 俄铝 公布三季度业绩。

==================近期重要政经消息==================

11月12日（周二）

-- 裕元集团 公布三季度业绩。

-- 徽商银行 首日挂牌。

-- 博雅互动 首日挂牌。

11月13日（周三）

-- 山东威高 公布三季度业绩。

-- 腾讯控股 公布三季度业绩。

-- 中国集成金融 首日挂牌。

11月14日（周四）

-- 金管局公布10月份外汇基金境外资产。

-- 华润创业 公布三季度业绩。

-- 高鑫零售 公布三季度业绩。

--12:00 新鸿基地产 股东周年大会。

11月15日(周五)

-- 香港公布第三季外汇基金投资收益。

-- 香港公布三季度本地生产总值(GDP)。

11月18日（周一）

-- 公布8-10月失业率。

-- 国美电器 公布三季度业绩。

-- 莎莎国际 公布中期业绩。

-- 康师傅 公布三季度业绩。

　　

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)

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