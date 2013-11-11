重发-《香港重要政经日程》--11月11日-11月18日

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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==================今日重要政经消息==================
11月11日（周一）
-- 澳博控股 公布三季度业绩。
-- 俄铝 公布三季度业绩。
==================近期重要政经消息==================
11月12日（周二）
-- 裕元集团 公布三季度业绩。
-- 徽商银行 首日挂牌。
-- 博雅互动 首日挂牌。
11月13日（周三）
-- 山东威高 公布三季度业绩。
-- 腾讯控股 公布三季度业绩。
-- 中国集成金融 首日挂牌。
11月14日（周四）
-- 金管局公布10月份外汇基金境外资产。
-- 华润创业 公布三季度业绩。
-- 高鑫零售 公布三季度业绩。
--12:00 新鸿基地产 股东周年大会。
11月15日(周五)
-- 香港公布第三季外汇基金投资收益。
-- 香港公布三季度本地生产总值(GDP)。
11月18日（周一）
-- 公布8-10月失业率。
-- 国美电器 公布三季度业绩。
-- 莎莎国际 公布中期业绩。
-- 康师傅 公布三季度业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。