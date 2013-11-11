南非个股：标准银行证实正洽谈出售伦敦交易部门的多数股权

路透约翰内斯堡11月8日 - 南非标准银行 周五证实，正在洽谈出售其位于伦敦的全球市场业务的控制性股权。消息人士此前告诉路透，该交易价值可能超过5亿美元。

标准银行拒绝透露潜在买家的身份。两位知情消息人士7月对路透表示，该行正就出售这部分业务给最大股东中国工商银行 进行磋商。 工商银行持有其约20%的股份。

标准银行一直在拆离非洲以外业务，专注于在非洲大陆发展壮大。该行去年完成向中国工行出售阿根廷分行80%的股权。

“倘若买家是中国工商银行，我并不感到意外，”Afrifocus Securities的研究主管Johann Scholtz表示。

“伦敦业务不赚钱已经有段时间了，并且消耗相当一部分资本，(出售)有利于标准银行。”

标准银行发言人7月曾表示，该银行与工行“在共同探讨扩大合作的领域，其中包括全球性市场和大宗商品市场”。

该行周五发表声明称，正寻求出售非洲以外的全球市场业务的多数股权。(完)