南非个股：标准银行证实正洽谈出售伦敦交易部门的多数股权

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡11月8日 - 南非标准银行 周五证实，正在洽谈出售其位于伦敦的全球市场业务的控制性股权。消息人士此前告诉路透，该交易价值可能超过5亿美元。
标准银行拒绝透露潜在买家的身份。两位知情消息人士7月对路透表示，该行正就出售这部分业务给最大股东中国工商银行 进行磋商。 工商银行持有其约20%的股份。
标准银行一直在拆离非洲以外业务，专注于在非洲大陆发展壮大。该行去年完成向中国工行出售阿根廷分行80%的股权。
“倘若买家是中国工商银行，我并不感到意外，”Afrifocus Securities的研究主管Johann Scholtz表示。
“伦敦业务不赚钱已经有段时间了，并且消耗相当一部分资本，(出售)有利于标准银行。”
标准银行发言人7月曾表示，该银行与工行“在共同探讨扩大合作的领域，其中包括全球性市场和大宗商品市场”。
该行周五发表声明称，正寻求出售非洲以外的全球市场业务的多数股权。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。