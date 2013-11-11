《焦点》叶伦周四将在参议院接受听证质询，美联储主席提名有望获确认

“叶伦在这些议题上已表达过很多想法，我相信她在委员会面前可以表现得很好，”美国总统小布什执政时的白宫发言人弗拉托说。

“如果他们以为叶伦是性格温顺、会向他们作出让步的人--我可从没见过她在理性的讨论中向谁低头过，”他称。

此外，想在听证会中借机批评美联储的参议员可得克制一些，以免让人以为是在欺负这位67岁的经济学者。委员会22位成员中只有三位女性，而她们都不是共和党籍。

金融市场将仔细聆听任何有关美国货币政策走向的暗示，尤其是鉴于目前外界臆测美联储官员将维持购债至明年，叶伦对继续购买资产好处的看法也将是焦点之一。