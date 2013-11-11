中国金融：农发行获批下一轮信贷资产证券化试点额度200亿元--高管

路透北京11月11日 - 中国农业发展银行高管表示，未来3年至5年该行可使用资产证券化规模将超过1,500亿元人民币。并称，已经获得人民银行批准下一轮试点额度200亿元。

中国金融时报周一刊登对中国农业发展银行投资部总经理田丰的采访称，农发行于9月29日向人民银行上报了下一轮试点200亿元额度的申请，并已于10月12日获得人民银行的同意，并且要求在2014年6月底之前发行完毕。目前，农发行已着手开展相关准备工作。

中国农业发展银行于9月25日在银行间债券市场发行今年了第一期信贷资产支持证券(ABS)，发行总额12.7431亿元人民币，共分为优先A档、优先B档和次级档，发行金额分别为9.45亿、1亿和2.2931亿元。 这是农发行的首单信贷资产证券化，也是近半年来首只问世的信贷资产支持证券(CLO)，并且首次以公开招标方式发行。

“根据国务院部署，我国信贷资产证券化规模在3年至5年内有望达到3万亿元以上规模，”田丰表示，“农发行未来3年至5年可使用资产证券化规模将超过1,500亿元，释放的信贷规模十分可观，这有助于缓解农发行信贷增发压力。”

中诚信评级公司稍早发布的报告称，央行要求截止2014年6月前，将审批发行总额度为4,250亿元，净额度为4,000亿元左右的信贷资产证券化产品。相对于银行的发行需求，这个额度非常充足，预计本轮审批时间也将明显缩短。

中诚信并预计，截止2014年6月前新发产品的基础资产依然会以优质信贷为主。

对于未来CLO的发展，田丰建议，可以增加涉农信贷资产证券化的额度，进一步扩大基础资产的构成范围，并适当放宽涉农信贷资产证券化业务的外部评级标准。

此前中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。

对于目前信达资产证券化的发展现状，田丰表示，试点资格申请难度大，中国至今尚未形成完善的关于资产证券化业务的法律制度框架，试点期间实行人民银行和银监会双审批制度，获批难度较大。