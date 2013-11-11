台湾财政：财政部称尚未接到行政院有关提高债限研究的指示

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北11月11日 - 台湾财政部长张盛和周一表示，截至目前为止，还没有接到行政院有关提高中央政府债务未偿余额占国内生产毛额(GDP)百分比上限研究的指示。
张盛和是在出席立法院接受质询时表达上述说法。
他并指出，目前健全财政方案的规划，是设定在债限不提高的状况下。以税、费、捐、债平衡考量。
台湾本地媒体日前引述总统马英九说法称，台湾政府债限最多占GDP的40.6％，低于其他国家水准，〞有人就说，为什么台湾不多借一点?〞行政院长江宜桦也说，马总统抛出的这项议题，大家应该要冷静思考，他也会请财政部研议。
张盛和上月底曾表示，政府明年预算中可举债余额是2,700亿台币左右，而债务上限的水位目前在38.6%，不能再向上走高了。 (完) (采访 林妙容; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选