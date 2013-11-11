台湾财政：财政部称尚未接到行政院有关提高债限研究的指示

路透台北11月11日 - 台湾财政部长张盛和周一表示，截至目前为止，还没有接到行政院有关提高中央政府债务未偿余额占国内生产毛额(GDP)百分比上限研究的指示。

张盛和是在出席立法院接受质询时表达上述说法。

他并指出，目前健全财政方案的规划，是设定在债限不提高的状况下。以税、费、捐、债平衡考量。

台湾本地媒体日前引述总统马英九说法称，台湾政府债限最多占GDP的40.6％，低于其他国家水准，〞有人就说，为什么台湾不多借一点?〞行政院长江宜桦也说，马总统抛出的这项议题，大家应该要冷静思考，他也会请财政部研议。