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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 10:02 BJT

《中国公司债发行日程表》--11月11日

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    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
    
  发债主体   总额度  拟发规模   期限        年利率       主承销商  主体评级   发行时间
             (亿元)   (亿元)    (年)                                           (网下) 
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*山西证券    至多20      10      3      区间5.50%-6.50%  中信建投证券 AA+     11/14-11/15
  (山西省国信投资集团提供担保/附第2年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权)         
     ==========================================================================================
*苏宁云商    至多80      35      6      区间5.00%-5.98%  华泰联合证券 AAA     11/13-11/15
   (附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权)                     ==============
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东北证券     至多19      9      3+2     区间5.6%-6.0%    宏源证券     AA      11/12-11/15
             10       5      区间5.8%-6.1%
              (两品种间可以相互回拨；3+2品种附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权)
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中国外运     至多40     20       3           5.70%      中银国际证券  AAA     11/8-11/12
       
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 注:*代表新增。(完)

 (整理 吴芳; 审校 边竞)

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