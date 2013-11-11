《中国公司债发行日程表》--11月11日

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (年) (网下) ========================================================================================== *山西证券 至多20 10 3 区间5.50%-6.50% 中信建投证券 AA+ 11/14-11/15 (山西省国信投资集团提供担保/附第2年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权) ========================================================================================== *苏宁云商 至多80 35 6 区间5.00%-5.98% 华泰联合证券 AAA 11/13-11/15 (附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权) ============== ============================================================================ 东北证券 至多19 9 3+2 区间5.6%-6.0% 宏源证券 AA 11/12-11/15 10 5 区间5.8%-6.1% (两品种间可以相互回拨；3+2品种附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权) =========================================================================================== 中国外运 至多40 20 3 5.70% 中银国际证券 AAA 11/8-11/12 =========================================================================================== 注:*代表新增。(完) (整理 吴芳; 审校 边竞)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。