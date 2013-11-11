台湾债市：殖利率盘初明显弹升，因美国10月就业增长强于预期

路透台北11月11日 - 台湾债市殖利率周一盘初明显弹升，因美国10月就业增长强于预期，此令交易商将美联储缩减QE规模的时程提前，台债殖利率随着美债上扬。

交易员指出，虽然台债殖利率一开盘即大弹，不过五年券殖利率并未弹逾1.15%，10年券也是一弹破1.75%随即收敛。盘中将观察上档的支撑是否进一步突破，否则还是不脱区间整理格局。料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.13-1.15%、10年券102/10则在1.74-1.76%。

“我们对QE缩减的预期提前到今年底，这议题会随着经济数据而摆荡。”一位证券商交易员称。

美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增长20.4万，分析师预期为增加12.5万。但失业率由9月的近五年低点7.2%升至7.3%。报告还将9月和8月非农就业岗位增幅上修了6万。

观察市场最新动态：

* 台债一早反映美国非农数据的利空，今日殖利率高点也许已经看到

* 台湾基本面不佳，买盘逢高还是愿意承接筹码，短券是主要标的

* 留意今日央行总裁彭淮南针对台湾经济展望的看法

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.13-1.15%

* 102/10：1.74-1.76%

本地时间09:29时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率弹3.93基点报1.1422%

* 102/10期10年公债殖利率弹5.15基点报1.7435%

以下为最新相关报导链接：

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* 路透调查：有更多的美国初级交易商预期美联储会在3月前缩减刺激措施

* 《综述》美国10月就业增速意外加快，美联储或很快开始缩减购债