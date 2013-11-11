港报社评：未忧科网泡沫，先虑网企高风险--经济日报11月11日

社交媒体Twitter上周四美国上市，在未获盈利下仍受热捧。环球科网股估值虽略贵，却非严重泡沫。惟科网行业生灭周期短促，其投资风险极高，极考投资者眼光。

推特上周四在美上市，在创科网神话。皆因推特仍年年亏损，其股价虽在上周五回调近7%，但上市两天仍累升近6成，反映追捧者众。惟此亦令不少投资者联想到2000年科网泡沫爆破的教训。目前科网股估值虽不便宜，但却非严重泡沫。 因互联网已非当年的小众玩意，是以十亿计人群日常生活不可或缺的重要部分；现时上市网企大多已获利，又或如Twitter般在个别网络业务领域几近寡头垄断，潜力不低。 故投资者更应关心的是个别网企的经营风险。此因相比传统产业，互联网企业在三方面面对的风险更高。 其一，互联网市场入场门槛不高，故一些服务推出后若在市场大受欢迎，势惹对手竞相模仿，如即时通讯软件WhatsApp受欢迎，其他如Line、微信等便争相出现。 其二，科技潮流发展速。现时Twitter受欢迎，但此前Blog是最受欢迎的互联网服务之一，惟在科技潮流变化极快下，博客的市场已大萎缩。难保两三年后的Twitter被取代。 其三，互联网科技进步极急速，成功网企必须不断推新服务，如Google已非上市初期般依赖搜寻器业务，不断开拓地图、社交平台、甚至手机系统等新业务，力争在生灭速度极快的互联网市场中，不断延长以至壮大企业生命。 科网泡沫爆破的风险虽有限，但选错股亦可令投资短期出现大败，投资者须洞悉网股能否在上述三方面取胜，才能判断其升势仅昙花一现，抑或是值得持有的长胜将军