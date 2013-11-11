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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 09:44 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月11日-11月18日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                  
 日期     时间    国家      规模         发行细节
 11/11    1350    法国                   标售国库券(BTF)
 11/12            日本                   标售30年期公债
 11/12            意大利                 标售国库券
 11/12            美国                   标售三年期公债
 11/13            德国      50亿欧元     标售两年期公债
 11/13            美国                   标售10年期公债
 11/13            意大利                 标售中长期公债
 11/14            日本                   五年期公债
 11/14            日本                   三个月期贴现国库券
 11/14            美国                   30年期公债
                                         
 11/14            英国                   2036年到期的债券
 11/18            日本                   12个月期贴现国库券
 11/18    1350    法国                   标售国库券(BTF)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 张若琪 审校 李爽)

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