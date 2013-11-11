《全球重要经济事件一览表》--11月11日-11月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月11日(一)

伦敦--查塔姆研究所(Chatham House)主办“金融监管改革--增强跨国银行业的韧性”会议。德国央行副总裁劳滕施莱格、前英国央行副总裁洛马克斯以及前英国央行副总裁吉弗讲话。

布鲁塞尔--欧盟各国财长会议，讨论2014年欧盟预算(0900)。

巴塞尔--德国央行总裁魏德曼在德国-瑞士商会发表讲话。

悉尼--澳洲央行国内市场部主管Chris Aylmer在澳洲证券化会议上就“担保发行和澳洲央行报告倡议的发展”发言。

11月12日(二)

伦敦--欧洲央行执委亚斯穆森在2013年瑞银欧洲大会参与“非传统货币政策的成本与收益”小组讨论(1600)。

美国圣保罗--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在圣保罗商会就“货币政策战略”发言(1800)。

美国蒙哥马利--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景讲话。

墨尔本--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在澳洲经济发展委员会就“美国的货币政策和增长途径”讲话(0800)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan Qvigstad讲话。

加拿大埃德蒙顿--加拿大财长费海提在当地商会讨论“加拿大在全球经济中的表现”(1945)。

日内瓦--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)发表讲话，题为“从以往的银行危机中吸取教训了吗？”(1730)。

法兰克福--德国央行总裁魏德曼在德国央行地方办公室讲话。

11月13日(三)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话(2300)。

巴黎--法国央行总裁诺亚就银行和保险业监管讲话(0800)。

11月14日(四)

布鲁塞尔--欧元区和欧盟各国财长会议(至11月15日)。

华盛顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策讲话(1400)。

华盛顿--美国参议院金融委员会就提名叶伦担任美联储主席举行听证会(1500)。

瑞士洛桑--瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)讲话，主题为“低利率：原因和结果”。

法兰克福--德国央行发布年度金融稳定性报告。德国央行副总裁劳滕施莱格和委员Andreas Dombret出席。

11月15日(五)

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在第六届CFA协会欧洲投资年会讲话(1215)。

11月18日(一)

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在风险管理协会的2013年风险管理年会上就经济前景讲话。

美国明尼阿波里斯--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在该联储一场研讨会上发表讲话(0045)。

维也纳--奥地利央行举办会议，题为“欧洲经济一体化-2013”(至11月19日)。

米兰--意大利央行官员Fabio Panetta发表半年度央行金融稳定性报告(1600)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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