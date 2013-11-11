中国金融：京东推首只定制保险产品，未来全面发力互联网金融--报载

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透北京11月11日 - 中国证券报周一报导，中国大型网络零售企业--京东宣布将联手弘康人寿周一推出“坚持脱单1+1≥3”情侣保险，这是京东互联网金融集团首次推广用户定制保险产品，未来京东将全面发力互联网金融。
自年初开始发售保险产品以来，目前已有八家保险公司入驻京东，上线险种包括意外险、健康险、母婴险、财产险、车险等。截至今年10月份，京东保险业务每月的流水已达数百万元，月增长速度超过80%。
报导称，本月中下旬，京东针对个人融资的业务将上线；网银在线也将在年底上线。京东将推出金融产品平台，届时将推出更多的基金、保险、资管等产品。
京东现在是稳坐中国电商第二把交椅，目前有1.2亿注册用户。报导指出，11月中下旬，京东还将推出个人消费融资产品，资金的提供方除了京东小贷外还有其他银行。
最近一段时期，互联网金融持续火爆，阿里巴巴 、腾讯 、百度 等纷纷联手传统金融机构推出互联网金融创新产品，例如阿里巴巴旗下支付宝推出的余额宝、百度近期推出的百度理财产品等。中国平安保险 、阿里巴巴集团及腾讯等合组网络保险公司上月开业，成为传统金融机构与互联网的合作经典。(完） (发稿 张晓翀／林琦；审校 林高丽)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。