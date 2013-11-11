中国金融：京东推首只定制保险产品，未来全面发力互联网金融--报载

路透北京11月11日 - 中国证券报周一报导，中国大型网络零售企业--京东宣布将联手弘康人寿周一推出“坚持脱单1+1≥3”情侣保险，这是京东互联网金融集团首次推广用户定制保险产品，未来京东将全面发力互联网金融。

自年初开始发售保险产品以来，目前已有八家保险公司入驻京东，上线险种包括意外险、健康险、母婴险、财产险、车险等。截至今年10月份，京东保险业务每月的流水已达数百万元，月增长速度超过80%。

报导称，本月中下旬，京东针对个人融资的业务将上线；网银在线也将在年底上线。京东将推出金融产品平台，届时将推出更多的基金、保险、资管等产品。

京东现在是稳坐中国电商第二把交椅，目前有1.2亿注册用户。报导指出，11月中下旬，京东还将推出个人消费融资产品，资金的提供方除了京东小贷外还有其他银行。