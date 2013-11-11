港报社评：规管私营医疗，有利落实医保--文汇报11月11日

食物及卫生局局长高永文昨日回答自愿医保问题时表示，已开始与私营医院联会讨论实施报价制度。香港私营医疗市场一直缺乏有效监管，不但窒碍市民使用私营医疗服务以及参加自愿医保的信心，更可能会出现医院因病人有投保而滥收费用的道德风险。当局应加强私家医院收费的透明度，以吸引更多市民参加医保。

香港私家医院收费高昂，滥收费用的问题为人诟病。审计报告曾指出，大部分私家医院都未能提供全面的收费资料。由于私家医院的收费缺乏透明度，令不少市民对于私家医院望而却步。当局对于私营医疗市场缺乏有效监管，不利自愿医保的推行。

自愿医保推行后，大批投保人士将会由公立医院转移到私家医院，由于他们都购买了医疗保险，理论上保费都会由保险公司支付，令他们对于医疗收费可能不太重视。这可能会出现道德风险，就是私家医院可能会因应病人所投保的金额，来决定提供哪一种医疗服务。如美国的医保，就经常出现医生根据病人的投保额来收取不同费用，令保险公司承担沉重的财政压力。香港自愿医保由政府设立的风险池「包底」，随时令香港重蹈美国医保最终拖累政府财政的覆辙。

当局应汲取美国医保失败的教训，加强对私营医疗市场的规管，提升收费透明度，一方面应积极研究推行「套餐式」收费，一个价钱涵盖医生、手术、病房、化验及药物等费用，让病人可以根据自身情况作出选择；另一方面，可以将私家医院的基本收费，通过网页或其他渠道让市民知悉，有助强化对私营医疗市场的规管。