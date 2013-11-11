港报社评：减跨境车污染，试准用天然气--星岛日报11月11日

内地油气巨企希望，香港引入液化天然气（LNG）驱动的汽车。现时本地连石油气加气站都不足，再要广建天然气加气站难若登天，但是可以考虑先容许在内地充气的跨境巴士服务香港。

电动车要打开市场，举步维艰，一来车价贵，二来马力不及柴油车，技术问题尚待克服，三来充电设施基建尚未普及，觅地建加气站极为困难。

内地空气污染日益严重，天然气车和电动车正积极争夺内地公共汽车市场。中国海洋石油总公司旗下的液化天然气分支，今次在港推动液化天然气车，就胪列数据，显示香港转用天然气车如何减少废气污染。

环境保护署曾经委聘顾问公司，比较天然气车与欧盟五型汽车的废气排放，报告指天然气车只有轻微优势。从技术层面考虑，认为香港不可能引入天然气中型货车，因为根本没有地方可设立58个加气站来应付需要。至于天然气旅巴，亦需要13个加气站，可行性非常低。

但香港毋须就此把天然气车拒诸门外。现时内地规管柴油质素比香港宽松，不少跨境汽车往往在内地入油。如按照油气商所言，内地液化天然气价格比柴油便宜25%，容许跨境汽车在内地加气后驶来香港，确有助改善香港空气质素。

业界指未见货柜车用天然气，当局可以先从巴士入手，试行容许天然汽车在内地加气后驶进香港，由于行车路綫固定，可以准确评估用气量，不至产生在港无气可加的情况。

日后香港增加莲塘香园围新口岸，港珠澳大桥又会在3年后通车，香港需要密切注意内地新能源汽车的发展步伐，捕捉新能源汽车带给香港的好处。