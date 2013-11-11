港报社评：减跨境车污染，试准用天然气--星岛日报11月11日

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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内地油气巨企希望，香港引入液化天然气（LNG）驱动的汽车。现时本地连石油气加气站都不足，再要广建天然气加气站难若登天，但是可以考虑先容许在内地充气的跨境巴士服务香港。
电动车要打开市场，举步维艰，一来车价贵，二来马力不及柴油车，技术问题尚待克服，三来充电设施基建尚未普及，觅地建加气站极为困难。
内地空气污染日益严重，天然气车和电动车正积极争夺内地公共汽车市场。中国海洋石油总公司旗下的液化天然气分支，今次在港推动液化天然气车，就胪列数据，显示香港转用天然气车如何减少废气污染。
环境保护署曾经委聘顾问公司，比较天然气车与欧盟五型汽车的废气排放，报告指天然气车只有轻微优势。从技术层面考虑，认为香港不可能引入天然气中型货车，因为根本没有地方可设立58个加气站来应付需要。至于天然气旅巴，亦需要13个加气站，可行性非常低。
但香港毋须就此把天然气车拒诸门外。现时内地规管柴油质素比香港宽松，不少跨境汽车往往在内地入油。如按照油气商所言，内地液化天然气价格比柴油便宜25%，容许跨境汽车在内地加气后驶来香港，确有助改善香港空气质素。
业界指未见货柜车用天然气，当局可以先从巴士入手，试行容许天然汽车在内地加气后驶进香港，由于行车路綫固定，可以准确评估用气量，不至产生在港无气可加的情况。
日后香港增加莲塘香园围新口岸，港珠澳大桥又会在3年后通车，香港需要密切注意内地新能源汽车的发展步伐，捕捉新能源汽车带给香港的好处。
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。