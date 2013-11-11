中国能源：10月石油需求稳定，经济企稳带动炼厂产出增加

这比9月高出近3%。9月的原油加工量同比下降，因为许多炼厂正在检修。

中国炼厂的利润率已经有所改善，得益于3月启动市场联动性更强的定价机制。中国石化 上月表示，今年1-9月，原油加工量较上年同期增长6.4%，精炼毛利润率达到每桶5.49美元，同比猛增150%。

根据海关数据，10月石油净进口较上年同期下降62%，至每日约115,160桶。减少的原因可能是，中石化在获得新的出口配额后将大量柴油运至海外。(完)