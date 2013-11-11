中国能源：10月石油需求稳定，经济企稳带动炼厂产出增加

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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这比9月高出近3%。9月的原油加工量同比下降，因为许多炼厂正在检修。
中国炼厂的利润率已经有所改善，得益于3月启动市场联动性更强的定价机制。中国石化 上月表示，今年1-9月，原油加工量较上年同期增长6.4%，精炼毛利润率达到每桶5.49美元，同比猛增150%。
根据海关数据，10月石油净进口较上年同期下降62%，至每日约115,160桶。减少的原因可能是，中石化在获得新的出口配额后将大量柴油运至海外。(完)
(译文审校 侯向明/张荻)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。