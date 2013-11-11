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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 09:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走低，受日本出口商抛盘和多头出脱仓位影响

0124 GMT -

* 东京定盘前后，美元兑日圆脱离早前高位99.25

* 部分多头被迫出脱仓位，日本出口商在定盘前后抛售美元兑日圆

* 日本出口商抛盘并不出人意料，抛售意在锁定99关口

* 上周以来抛盘较为明显，许多企业设定的截至明年3月财年的假设汇率为97

* 99.00附近往下一线存在一些买兴

* 汇价在99.00以及下方出现大幅双向波动，有触碰失效期权被触发(完)

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