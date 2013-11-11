《汇市简讯》美元/日圆走低，受日本出口商抛盘和多头出脱仓位影响

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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0124 GMT -
* 东京定盘前后，美元兑日圆脱离早前高位99.25
* 部分多头被迫出脱仓位，日本出口商在定盘前后抛售美元兑日圆
* 日本出口商抛盘并不出人意料，抛售意在锁定99关口
* 上周以来抛盘较为明显，许多企业设定的截至明年3月财年的假设汇率为97
* 99.00附近往下一线存在一些买兴
* 汇价在99.00以及下方出现大幅双向波动，有触碰失效期权被触发(完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。