港报财经评论：美汇反弹小心逆风--信报11月11日

美汇反弹小心逆风 /习广思

谈改革、谈转型，十八届三中全会上周六在北京召开，目前尚未有清晰的政策公布，或要等到明天才有消息。不过，中国10月CPI上涨3.2%，虽然低过预期，却是8个月以来新高。今年1-10月平均通胀为2.6%，控制在3.5%的目标内不是大问题，但导致通胀的各项因素却持续升温，食品价格明显上升，而且有迹象显示热钱再度流入中国。尽管通胀未对经济构成威胁，但随着经济回稳、通胀回暖，中国“放水”力度将会减低，在李克强的“上下限”思维下，经济将在中游偏高水平运行。港股上周持续偏弱，市场对三中全会未敢寄望过高，炒作概念及政策的资金，在上周四及周五见“散水”，投资者先行获利。恒指上落局面能否打破？希望本周会有答案。

不过，衍生市场的投资者颇为进取，上周五大量资金流入恒指牛证，在22,300-22,699点之间形成庞大牛证区，涉及对冲期指近6,000张，小心随时成为大户点心。恒指上周五第二度失守50天线，这批看好恒指的投资者，下的赌注是对三中全会的憧憬，其实看淡的投资者只需要500点跌幅已可以成功杀牛，差在有没有东风而已。无论如何，这场拉锯战愈早结束，向下或向上都是一件好事。港股陷入调整，多个强势板块不是动力转弱，就是高位急剧回吐。濠赌股当中，除新濠 、澳博 外，其余均受制于10天线；科网股回吐未止，腾讯 周三将公布业绩，且看能否扭转弱势。强势板块如风电、新能源、智能手机、家电及乳业股，均在高位回吐，但调整过后将是吸纳对象。至于弱势中资股，则在等待中国政策，本周将成为主导大市的关键棋子。

在这样的市况下，个别细型股在货源、概念等因素下，总会有有心人赚到钱，但一般投资者是否能够或愿意参与其中，则另作别论。近期大市走势飘忽，个股走势难以捕捉，部分「奇兵」表现突出。上周友邦 回软，但宏利 、保诚 股价突破。九仓 旗下海港企业 上周高价拿下美利大厦用地，股价逆市涨升。美股高位争持，如履薄冰，短期调整机会增加，中长线来看，上升趋势未改。愈近12月，市场焦点回到退市。美国周四晚公布第三季GDP增长，数据高于预期，增加了退市机会，美股因而急挫。

欧罗本周可反弹 /苏子

上周五欧洲入市前夕，标普突然下调法国主权评级至AA，但欧罗兑美元只是轻微下挫20多点子便已回稳过来，反映市场对上述的利淡因素反应十分冷淡，未有趁机大幅推低技术走势已变得十分恶劣的欧罗兑美元，这亦反映早前的巨大沽压已大为收敛，故有利作出较明显的超卖反弹。若不是上周五美国公布的10月份非农业就业数据大幅增加20.4万个，远超市场预期，相信欧罗兑美元应不难升回上周四经已跌破的7月低位开始的上升支持线阻力以上收市，令到汇价在本周进一步作出超卖反弹及高收的机会上升。上周四欧洲央行意外地减息四分之一厘，至0.25厘后，虽然曾令到欧罗兑美元显着下挫逾200点子，但汇价跌至7月份升幅的50%调整目标附近便已迅即强力反弹，并且更成功后抽至上述的上升支持线阻力附近才遇上较严峻阻力。

留意上周四欧罗兑美元能够在即市低位强力反弹1.2%，反映上述的50%调整目标的支持位极具参考性，只要本周早段力守不破，而上周四已跌破的上升支持线更可以失而复得，预料将有助本周欧罗兑美元结束连续两周的大跌市。此外，上周五欧罗兑美元虽然曾再急挫，但却未有跌破上周四的1.3294低位，反而在跌至200周SMA支持附近，便再次获得良好承接力，并迅即反弹至1.3370附近。相信欧罗兑美元在低位获得明显支持力下，将有利今日作出超卖反弹，令已经失守的上升支持线失而复得的可能性大增！若成功收复此支持线，预料汇价将可再次转强。

由于目前市场估计联储局可能提前收水，加上上周五美国10年期国债息率已升回2.75厘，较上日急升5.7%，因此令到近期走势反覆的美元兑日圆成功突破99阻力关口以上收市，有利短期走势进一步走高并挑战100心理关口。留意今日美元兑日圆若在突破上周四的99.41高位后，可以迅即升越9月20日的99.67高位，随后亦见企稳之上波动的话，相信稍后，应有动力突破100心理关口，并考验9月11日的100.61高位阻力；反之，宜小心上周五的破位为假突破。

(11月9日)

欧洲减息跟随日式路途 /习广思

金融市场周四晚突起风云，欧美出现两个变数，一是美国第三季GDP增长2.8%，远胜市场预期的1.9%，正如早两日提及，任何经济增长加快的讯号，均有可能触发股市调整，注意是调整，而非转势；二是欧央行突然减息，此举吓坏市场，虽然近期经济数据回软，早令市场产生减息预期，但央行行动太快，令市场担忧通缩或重临，或者经济情况较大家所想像的还要差。然而，上述两项因素是利好抑或利淡，一切视乎市场的解读而已。美国GDP增长在第三季加快，触发退市神经，经济好转将为联储局提供退市空间。然而，第三季增长主要来自企业回补库存，经济温和地改善，但未如表面般强，消费信心、就业、楼市均反映复苏步伐放缓，故未足以成为联储局加快退市的理由。那为何美股在周四急挫？美股先由小型股散水，周四晚Twitter挂牌暴涨，其余科技股急跌，强势科技股先回落。美股下滑，RSI走势反映标普500指数动力转弱，升势暂见阻力，但上升趋势未有改变。

再看欧央行的减息行动，利率由0.5厘减至0.25厘，实际意义不大，重点在于姿态。时间上，欧央行行长德拉吉的动作非常快，快过市场预期，10月CPI按年增长仅0.7%，欧央行是最在意2%通胀目标的央行，市场开始有减息说法，但普遍预期在12月才会发生。言论上，德拉吉承诺会长期维持低息，再模仿联储局主席贝南奇当日放水时的说法，会动用全部工具来支持经济复苏，有可能把宽松政策维持更长时间，即传统工具用完，但口术工具仍在。德拉吉在时间、言论方面成功做到意外效果，除了让世界知道央行不容忍低通胀，以刺激通胀回到2%的目标。德拉吉更想告诉金融市场，央行会不惜一切地救经济，政策讯号属利好；故此，有人说欧央行正步向日式化。

周四晚欧洲股市先升后挫，升是见减息放水，其后又怕通缩。当投资者想清楚德拉吉的姿态后，欧洲股市的回落，其实是一次获利调整而已。欧美股市高位回落，拖累亚洲区股市及港股，加上中国内地A股本周在三中全会前反覆回软，港股更加是淡上加淡。恒指第五日下跌，低位见22,686点，收报22,744点，下跌136点。大市成交额505亿港元，沽空比率10.2%。