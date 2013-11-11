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货币新闻 | 2013年 11月 11日 星期一 09:51 BJT

芝加哥期市：玉米因USDA的产量预估而接近两周高点，大豆下跌

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 651.25 1.50 +0.23% -0.27% 681.32 17

CBOT玉米 429.50 2.75 +0.64% +2.14% 435.91 50

CBOT大豆 1293.75 -2.25 -0.17% +2.15% 1271.48 63

CBOT稻米 $15.67 -$0.03 -0.16% +1.06% $15.29 72

美国原油 $94.78 $0.18 +0.19% +0.19% $98.88 38

汇率

欧元/美元 $1.336 -$0.001 -0.04% -0.40%

美元/澳元 0.938 0.000 +0.00% -0.73%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 于春红)

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