港报财经评论：A股盼复苏，内险趁跌买--经济日报11月9日

中国内地股市继续跌，憧憬的保险股出现危机，若然A股第四季下跌，保险股第四季业绩会失色，惟中国内地流动性并非预期般紧张，或有助A股逐步复苏。A股继续调整，国企指数昨日则跌83点或0.8%，收报10,390点，四连跌下，成交额只有94亿港元，只有11%主板H股逆市上升；而红筹指数跌40点或0.9%，收报4,451点，成交额41亿港元，录得六连跌。市场在等今日举行的三中全会，后向仍不明朗，但见银行同业拆息昨日差不多全线上升，或反映人民银行周四没有进行逆回购操作，流动性略为紧张。实际上，央行在10月底恢复暂停两周的逆回购操作后，拆息由高位显着回落，近日略为回升，但认为中国内地流动性仍然是充裕。因为9月金融机构外汇占款增加1,264亿元人民币后，人民银行公布的央行外汇资产同期亦增加2,682亿元人民币，剔除外汇占款，反映1,418亿元人民币透过其他途径流入中国内地，这差距是过去四年的统计资料中最多的1个月，显示资金积极流入中国内地。故今年第四季流入资金有望扭转过去两年的第四季放缓或减少的走势，只要流动性充裕，A股走势不用担心，A股好则保险股也可以向好。