港报财经评论：A股盼复苏，内险趁跌买--经济日报11月9日

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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A股盼复苏，内险趁跌买 /余少文
中国内地股市继续跌，憧憬的保险股出现危机，若然A股第四季下跌，保险股第四季业绩会失色，惟中国内地流动性并非预期般紧张，或有助A股逐步复苏。A股继续调整，国企指数昨日则跌83点或0.8%，收报10,390点，四连跌下，成交额只有94亿港元，只有11%主板H股逆市上升；而红筹指数跌40点或0.9%，收报4,451点，成交额41亿港元，录得六连跌。市场在等今日举行的三中全会，后向仍不明朗，但见银行同业拆息昨日差不多全线上升，或反映人民银行周四没有进行逆回购操作，流动性略为紧张。实际上，央行在10月底恢复暂停两周的逆回购操作后，拆息由高位显着回落，近日略为回升，但认为中国内地流动性仍然是充裕。因为9月金融机构外汇占款增加1,264亿元人民币后，人民银行公布的央行外汇资产同期亦增加2,682亿元人民币，剔除外汇占款，反映1,418亿元人民币透过其他途径流入中国内地，这差距是过去四年的统计资料中最多的1个月，显示资金积极流入中国内地。故今年第四季流入资金有望扭转过去两年的第四季放缓或减少的走势，只要流动性充裕，A股走势不用担心，A股好则保险股也可以向好。
只要A股好，保险股会更好，但见A股10月表现欠佳，若然11月和12月未能复苏，则保险股易跌难升，国指也会受牵连；相反A股复苏，保险股第四季业绩便有保证。而保险业今年首三季利润总额917.5亿元人民币，按年升135%，只计算香港上市的中国人寿 、中国平保 、中国太保 和新华保险 ，1-9月合计盈利591亿元人民币，同比增长1倍。如只计算季度盈利，上述保险股第三季盈利合计173亿元人民币，较去年急升19.69倍，但较第二季下跌16%，主要是国寿同比亏转盈，环比则跌39%。不过，全年计算，只要第四季平平稳稳，则保险股今年盈利可保持强劲增长，PE可以进一步下降，彭博综合证券商预测数字，保险股预测PE约15倍，较往绩PE约24倍有明显好转，明年可进一步降至12倍。当然，A股明年如出现长期跌市，则保险股明年无运行。
其实，中国内地今年保费收入，按月增幅踏入8月开始放缓，当中同比增长只有8%，9月升幅回升至10%；与此同时，8月和9月的新增投资额分别达720亿元人民币，扭转6月和7月的新增投资金额降至不足500亿元人民币劣势，按首三季的比例换算，约有15%流入股市，63%投入债市。随着保险股增加股市投资力度，A股表现直接影响保险股走势。除非中国内地政策出现对股市不利的消息，否则仍然会撑A股长期走势，故保险股每次出现大调整，都是入市机会。但短期暂受制A股缺乏方向而牛皮，目前要等A股复苏。
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。