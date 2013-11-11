《新兴市场重要经济事件预告》--11月11日-11月18日

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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11月11日(一)
开罗--埃及财长Ahmed Heikal在欧洲货币(Euromoney)埃及大会上讲话。
科威特城--阿拉伯非洲经济论坛(至11月12日)。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka发表讲话。
阿布贾--非洲经济论坛召开。尼日利亚财长伊维拉发表讲话。
约翰内斯堡--南非央行副总裁Daniel Mminele将在国际金融研究所非洲金融峰会上发表主题演讲(0715)。
新德里--印度财政部长齐丹巴南将在一场行业活动上讲话，活动旨在鼓励企业向政府缴纳应交税款(1000)。
11月12日(二)
罗马--印度央行总裁拉詹将发表题为“20世纪初美国农业的繁荣与萧条：前车之鉴”。
雅加达--印尼央行举行管委会会议。
11月13日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行会议。
布达佩斯--匈牙利央行公布10月利率会议纪录(1300)。
11月14日(四)
首尔--韩国央行举行货币政策会议。
11月15日(五)
印度孟买--2013年银行家年会(至11月16日)。印度财政部长齐丹巴南、印度央行副总裁Harun Rashid Khan和央行总裁拉詹发表讲话。
首尔--韩国央行总裁金仲秀将会晤本地银行高层，讨论近期的经济事件(2230)。
11月18日(一)
维也纳--奥地利央行举行“2013年欧洲经济一体化”会议(至11月19日)。捷克央行理事会成员Eva Zamrazilova发表讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王翔琼；审校 王兴亚)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。