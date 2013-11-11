《中国国债发行日程表》--11月11日

1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ------------------------------------------------------------------------------- 财政部 *200 50年 *周五招标 记账式国债 *11/18-11/20 *11/22 财政部 *280 7年 *周三招标 续发记账式国债 *11/14-11/18 *11/20 (今年第20期国债的第一次续发) 财政部 *290 5年 *4.13% 记账式国债 11/7-11/11 11/13 财政部 120 3年 5.00% 凭证式国债 11/10-11/19 80 5年 5.41% 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 11/20 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 12/4 财政部 -- 30年 -- 记账式国债 12/6 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/11 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 12/13 ------------------------------------------------------------------------------- 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 --------------------------------------------------------------------------------------------- 3、地方政府自行发债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) -------------------------------------------------------------------------------------------- 深圳市 18 5年 *4.11% 地方政府债 11/11-11/13 -- 18 7年 *4.18% 地方政府债 11/11-11/13 -- -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) (整理 吴芳; 审校 边竞)