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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 10:09 BJT

《中国国债发行日程表》--11月11日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

发债主体    规模      期限   票面利率     债券类型        发行时间    上市时间
         (亿元人民币)       
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  财政部    *200      50年  *周五招标    记账式国债     *11/18-11/20  *11/22
  财政部    *280       7年  *周三招标   续发记账式国债  *11/14-11/18  *11/20
                    (今年第20期国债的第一次续发)
  财政部    *290       5年   *4.13%      记账式国债      11/7-11/11    11/13
  财政部     120       3年    5.00%      凭证式国债      11/10-11/19
              80       5年    5.41%    
  财政部     --       10年      --       续发记账式国债     11/20
  财政部     --        5年      --       续发记账式国债     12/4
  财政部     --       30年      --       记账式国债         12/6
  财政部     --        7年      --       续发记账式国债     12/11
  财政部     --      三个月     --       贴现国债           12/13
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2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率       债券类型        发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
---------------------------------------------------------------------------------------------  
暂无
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3、地方政府自行发债:

发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
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  深圳市       18      5年       *4.11%     地方政府债     11/11-11/13         --
               18      7年       *4.18%     地方政府债     11/11-11/13         --
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注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)


 (整理 吴芳; 审校 边竞)

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